Dulcineia Moura é mandatária de Luís Montenegro

A deputada social-democrata eleita pelo círculo eleitoral da Guarda, Dulcineia Catarina Moura, é mandatária da candidatura de Luís Montenegro nas eleições para a liderança do Partido Social Democrata.

Luís Montenegro, recandidato à liderança do PSD, escolheu 21 mulheres como mandatárias distritais da sua campanha e nomeou Paulo Cavaleiro como diretor da mesma.

As eleições diretas estão marcadas para 30 de maio, para todos os militantes social-democratas ativos, que tenham uma quota paga nos últimos dois anos.