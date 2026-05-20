“Kairós: O Tempo Oportuno” vai ser apresentado esta tarde, na Escola da Sé

Esta quarta-feira a professora da Escola da Sé, na Guarda, Lina Couto, vai apresentar a mais recente obra “Kairós: O Tempo Oportuno”. A apresentação vai decorrer exatamente na Escola Secundária da Sé, a partir das 18 horas, e vai contar com participação do professor Almeida Santos e com um momento musical com o músico e compositor César Prata.

O romance “Kairós: O Tempo Oportuno”, segundo a autora, acompanha o percurso de uma «mulher e professora que sempre olhou para a vida como um processo contínuo e transformação». A guardense, no livro, recorda que o tempo, para os Gregos, «situava-se paradoxalmente num CHRONOS que representa o tempo cronológico, o tempo quantitativo, o tempo do relógio e o tempo KAIRÓS», ou seja, o tempo «oportuno, intenso sentido nos instantes. Um tempo verdadeiro que não pode ser desperdiçado porque sem ele o homem perde o sentido da sua existência».