Município de Celorico da Beira comemora os 145 anos do nascimento de Sacadura Cabral

Celorico da Beira vai comemorar os 145 anos do nascimento do aviador Sacadura Cabral no próximo fim-de-semana, de 22 a 24 de maio. Para o município, esta homenagem, ao «ilustre filho desta terra que o viu nascer a 23 de maio de 1881, para exaltar os seus feitos homéricos, que o catapultaram para as páginas da História de Portugal e da Aviação, ao protagonizar em 1922, juntamente com Gago Coutinho, a 1ª Travessia Aérea do Atlântico Sul».

O programa começa dia 22, pelas 21h30, com a apresentação do livro “Teatro, performance e comunidades” de Alexandre Sampaio. No sábado, pelas 10h30 há o Hastear da Bandeira no Paços do Concelho, à qual se segue a sessão solene com homenagens e distinções. Além disso vai ser apresentado o Parque Escorial pelo arquiteto Vítor Esteves e degustações com o chef António Santos.

Pelas 15 horas, no Salão Nobre dos Paços do Concelho vai ser apresentado o “Inventário Heráldico de Celorico da Beira”, para as 15h30 está agendado o simulacro “Exercício Sacadura 26” e para a noite, a partir das 21 horas, é inaugurada a exposição “Grandes Viagens Aeronáuticas dos Portugueses”. A noite de sábado termina com o concerto “DIALOGUES” a partir das 21h30 com a Orquestra de Cordas de Gouveia com o solista Mauro Martins.

As comemorações terminam a 24 de maio com uma visita guiada “Pedras que falam”, que passa por Forno Telheiro, Baraçal e Açores, a partir das 15 horas, com Paulo Duarte de Almeida e a Associação Heredias.