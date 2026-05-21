Luís Montenegro abre Festival dos Vinhos do Douro Superior sexta-feira em Foz Côa

Na próxima sexta-feira abre portas, em Vila Nova de Foz Côa, a 13ª edição do Festival dos Vinhos do Douro Superior, no Pavilhão da Expocôa. A abertura do certame vai contar com a presença do primeiro-ministro, Luís Montenegro.

O destaque volta a ser o Concurso de Vinhos do Douro Superior, mas a grande novidade deste ano é o 1º Concurso de Azeites, que está agendado para a manhã de sábado. Para além dos vinhos e do azeite, os três dias contam com a presença de produtos regionais, nomeadamente com os principais produtores de vinho do Douro Superior.

A animação contará na sexta-feira com o músico e compositor brasileiro Maninho e a noite de sábado contará com Pedro Abrunhosa. O Festival dos Vinhos do Douro Superior é um dos maiores eventos vínicos nacionais, promovendo a excelência dos vinhos da região, a gastronomia, a cultura e o território.