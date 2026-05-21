Congresso “Pali Ativos 2026” está a decorrer no Teatro Municipal da Guarda

A Área de Gestão Integrada de Cuidados Paliativos Unidade Local de Saúde da Guarda está a realizar, no Teatro Municipal da cidade, o congresso “Pali Ativos” com profissionais de saúde, especialistas e participantes que, hoje e amanhã, debatem em torno da reflexão e atualização de conhecimentos na área dos cuidados paliativos.

O programa inclui comunicações orais, apresentação de posters científicos e vários workshops temáticos, promovendo a troca de experiências, a inovação e a valorização das boas práticas clínicas.

O congresso “Pali Ativos 2026 termina a 23 de maio, em Sortelha.