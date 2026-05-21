Guarda é o 5º distrito com menos furtos em veículos

A Guarda é o quinto distrito do país com menos furtos no interior de veículos. Os dados partilhados pela Guarda Nacional Republicana (GNR) dão conta de uma diminuição destes crimes em 2025, comparando com os números relativos a 2024, estando sinalizada uma diminuição de 7,6 por cento de furto em veículos de um ano para o outro.

Certo é que a Guarda fecha o Top 5 de distritos com menos furtos em veículos. Ora, nos Açores foi registado em 2025 apenas um furto em veículo, na Madeira foram sinalizados dois casos, segue-se Bragança com 14, Portalegre com 25 furtos e a Guarda com 28 furtos no interior de veículos no ano passado.

Os furtos no interior de veículos, segundo a GNR, aumentam nas épocas festivas e em zonas de maior densidade populacional. Os distritos com mais furtos no interior de veículos são o Porto, com 1.440, Setúbal com 722 crimes, Lisboa com 691, Faro com 629 furtos e Braga com 522.

Em todo o país, em 2025, a GNR registou um total de 5 667 crimes, menos 470 do que em 2024.