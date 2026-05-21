Prazo para limpeza de terrenos pode ser alargado em municípios abrangidos por declaração de calamidade

Em Figueira de Castelo Rodrigo, o secretário de Estado da Proteção Civil admitiu a possibilidade de alargar o prazo para a limpeza de terrenos.

«Neste momento é 31 de maio para todo o território e 30 de junho para as zonas mais afetadas pelo comboio de tempestades, mas o que pretendemos é que, até ao final do mês, possamos avaliar as condições para que este prazo possa ser estendido», admitiu. O governante acrescentou que «muitas entidades e também privados têm pedido que o período deve ser mais extenso, ainda mais este ano, em que há muita falta de mão de obra e muito trabalho para fazer». Rui Rocha reiterou que «todos temos que fazer a nossa parte» na limpeza de terrenos, que «é muito importante para garantir as melhores condições para o combate aos fogos». E insistiu: «É preciso termos um compromisso coletivo, autarcas, populações e agentes da proteção civil».

O secretário de Estado da Proteção Civil repetiu ainda que este Verão vai ser uma «época difícil», mas disse ter «confiança que o dispositivo que está ao dispor do país está preparado para aquilo que possam ser estes meses». De resto, destacou o alargamento do uso de retardante, que passa a estar disponível nos centros de meios aéreos de Vila Real, Viseu, Proença-a-Nova e Cernache, quando, no ano passado, só havia em Santarém. «É um recurso que pode ser muito importante para a primeira intervenção», considerou. Rui Rocha lembrou também que o dispositivo vai contar com mais meios aéreos, designadamente dois helicópteros “Black Hawk” da Força Aérea, que deverão ser deslocalizados de Ovar para a base de Monte Real.