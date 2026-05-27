Sub17 do NDS lutam por manutenção histórica no Nacional da IIª Divisão

O Núcleo Desportivo e Social (NDS) da Guarda pode alcançar, no próximo domingo, um feito inédito para o futebol juvenil do distrito da Guarda. A equipa de sub17, que ocupa o quarto lugar da Série 2 da fase de manutenção/descida com 20 pontos, recebe o Penafiel, segundo classificado com 25 pontos, na última jornada do Nacional da IIª Divisão do escalão, dependendo apenas de si própria para assegurar a permanência.

Caso consiga esse objetivo, será a primeira vez que um clube do distrito consegue garantir a continuidade no Nacional de sub17. Em comunicado enviado a O INTERIOR, o NDS considera que este é «um dos momentos mais importantes» da sua história recente no futebol de formação, sublinhando que a época foi marcada pela «resiliência, dedicação e espírito de superação». O clube destaca ainda as dificuldades acrescidas enfrentadas pelas equipas do interior, lembrando que, «longe dos grandes centros e com recursos naturalmente mais limitados», o NDS tem demonstrado ser possível competir «ao mais alto nível através do trabalho, da organização e da valorização do talento local».

A direção refere também que o percurso da equipa sub17 «honra não só o NDS, mas também toda a região da Guarda». No mesmo comunicado, o clube deixa uma palavra de reconhecimento aos pais e encarregados de educação pelo apoio dado ao longo da temporada, realçando que tiveram «um papel importante» no acompanhamento dos atletas durante «um percurso exigente».