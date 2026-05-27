António Pereira de bronze no Europeu de Parakaraté

António Pereira, do Centro de Artes Marciais da Guarda, conquistou a medalha de bronze, na categoria de Parakaraté K21, no Campeonato Europeu, que decorreu em Frankfurt (Alemanha), entre os dias 20 e 24 de maio.

Em março, o guardense tinha-se sagrado pentacampeão nacional de Parakaraté, na mesma categoria, contando já conta no currículo com sete medalhas de ouro e uma de prata nos Nacionais de Parakaraté, bem como várias medalhas nos europeus e mundiais da modalidade. António Pereira é treinado por Sandra e César Olival.