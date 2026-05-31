Sociedade

Missa de Finalistas decorreu esta manhã no IPG

31 Maio, 2026
Comentar
1 min (tempo de leitura)
Escrito por Sofia Pereira

Os finalistas do Instituto Politécnico da Guarda tiveram este domingo a oportunidade de festejar todo o percurso e pedir a benção daqui para a frente na Missa de Finalistas que reuniu centenas de estudantes e respetivos familiares no campus do IPG.

Sobre o autor

Sofia Pereira

Ver todos os artigos

Pode estar interessado

Deixe comentário

Pocentro Pt2020 Fse Bom