Missa de Finalistas decorreu esta manhã no IPG

Os finalistas do Instituto Politécnico da Guarda tiveram este domingo a oportunidade de festejar todo o percurso e pedir a benção daqui para a frente na Missa de Finalistas que reuniu centenas de estudantes e respetivos familiares no campus do IPG.
Os finalistas do Instituto Politécnico da Guarda tiveram este domingo a oportunidade de festejar todo o percurso e pedir a benção daqui para a frente na Missa de Finalistas que reuniu centenas de estudantes e respetivos familiares no campus do IPG.
Deixe comentário