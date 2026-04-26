Abertas inscrições para Feira das Atividades Económicas em Aguiar da Beira

O município de Aguiar da Beira tem a decorrer a fase de inscrições para expositores na Feira das Atividades Económicas (FAE), que vai decorrer de 23, a 26 de julho.

O certame reúne empresas, IPSS, instituições, associações e coletividades do concelho, mas a participação é também aberta à participação de empresas e negócios de todo o país. «Ao longo das suas 22 edições, o número de expositores foi aumentando e, na última edição, a FAE recebeu mais de 100 expositores, tendo a intenção de continuar com este crescimento por forma a dinamizar o tecido económico e empresarial», refere a autarquia em comunicado enviado a O INTERIOR. Os interessados podem inscrever-se ou obter mais informações no site do município (cm-aguiardabeira.pt) ou no link disponível no Facebook e Instagram oficiais da Câmara de Aguiar da Beira.