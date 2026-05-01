Câmara de Seia incentiva uso da bicicleta nos jardins de infância

A Câmara de Seia promoveu nas escolas do pré-escolar o projeto “Rodinhas Livres – O Mundo Sobre Duas Rodas” com o objetivo de promover a mobilidade ativa junto dos mais pequenos.

As crianças participaram em circuitos de obstáculos, exercícios de equilíbrio e jogos de perceção espacial para aprender, «de forma divertida», sobre segurança, autonomia e mobilidade sustentável, adianta o município. Com mais de 86 bicicletas disponibilizadas nas escolas, o projeto teve início em outubro e destina-se a incentivar a utilização regular da bicicleta nos jardins de infância do Centro Escolar de Seia, Santiago, Escola de Tourais/Paranhos e Escola Dr. Abranches Ferrão. A iniciativa foi apoiada pelo Fundo de Transportes do Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT).