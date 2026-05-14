Dia da Família comemorado na sexta-feira em Seia

O município de Seia assinala na sexta-feira o Dia Internacional da Família com uma iniciativa no Centro de Interpretação da República Afonso Costa (CIRAC) que desafia as famílias a refletirem sobre os seus laços e a projetarem o futuro em conjunto.

Sob o mote “Cápsula do Tempo”, a atividade participativa propõe a cada família a construção de um conjunto de memórias, através de mensagens e objetos simbólicos, que serão preservadas e apenas revisitadas a 15 de maio de 2029. «A iniciativa pretende reforçar a importância da partilha intergeracional e da valorização dos momentos vividos em família», refere a autarquia. Para apoiar este processo, a Câmara senense disponibiliza o “Kit da Família”, enviado para o domicílio dos participantes, que é composto por quatro documentos orientadores para reflexão conjunta: “Quem Somos Hoje”, “Mensagens Individuais”, “Carta da Família para o Futuro” e “Registo do Presente”.

No âmbito da comemoração, será ainda promovida a tertúlia “Construção de Memórias Familiares”, dirigida a pais e cuidadores, centrada na relevância dos pequenos gestos do quotidiano e no impacto das experiências partilhadas no desenvolvimento das crianças. Em paralelo, serão dinamizadas atividades lúdicas destinadas às crianças, permitindo aos adultos participar plenamente na tertúlia.