Festival Wilder Côa estreia em junho em Sabugal

A Rewilding Portugal vai organizar, pela primeira vez, entre 9 e 11 de junho, o Wilder Côa, um festival que celebra o turismo e a fotografia de natureza do Côa.

A iniciativa vai decorrer no Cró Hotel, na Rapoula do Côa, e vai juntar especialistas, fotógrafos, projetos de turismo de natureza e amantes da vida selvagem, «tudo à mesma mesa e tocando em pontos comuns que visam o crescimento e especialização destes segmentos na região», refere a organização. Durante o fim-de-semana vão realizar-se conferências, mesas-redondas, “workshops”, saídas de campo, atividades para famílias, a cerimónia de entrega de prémios da 6ª edição do Rewilding Photo Contest e a exibição do documentário “Côa Mais Selvagem”. O evento é organizado pela Rewilding Portugal, município do Sabugal, Cró Hotel e Color Effets, com o apoio do VisitPortugal.