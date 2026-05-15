Fim-de-semana da Urtiga em Fornos de Algodres

Este fim-de-semana a rainha é a urtiga em Fornos de Algodres com a realização do “Fim-de-semana da Urtiga” e da primeira edição do Festival de Sopas de Urtiga marcado para o almoço de domingo, a partir das 12h30, no Mercado Municipal da localidade.

No sábado o programa começa pelas 9 horas com Degustação de sabores urticantes, à qual se segue uma saída de campo, em Matança, orientada por Alexandre Silva (CISE) e António Crespi, Botânico. Pelas 13 horas realiza-se um piquenique partilhado e na parte da tarde a conversa é sobre “Plantas e Símbolos: uma leitura histórica e cultural”, com o biólogo Luís Mendonça de Carvalho; e também sobre “oficina prática de impressão Botânica” com a artista plástica Vanessa Chrystie.

No domingo, pelas 10h30 começa o workshop “A urtiga – planta marginal ou heroína” com Maria Alice Ferrera, formada em plantas terapêuticas; e decorre também a palestra “Identificação e preparação da urtiga para fins culinários” com Manuel Paraíso, grão-mestre da confraria da urtiga. Pelas 12 horas começa o concurso de sopas de urtiga, segue-se um showcooking “Urtiga à mesa” com o chef Joaquim Santos; pelas 15 horas há música com o grupo de cantares de Fornos de Algodres e o certame termina pelas 16 horas com degustação de infusões de urtiga.