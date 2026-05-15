Confraria promove fim de semana da urtiga em Fornos de Algodres

Fornos de Algodres vai transformar-se na “capital da urtiga”, no sábado e domingo, com mais uma edição do “Fim de Semana da Urtiga”, promovido pela Confraria da Urtiga, com o apoio do município.

O evento conta com degustações, saídas de campo, piqueniques partilhados, etnobotânica e a descoberta de uma das plantas mais emblemáticas do concelho fornense através de oficinas e palestras, que vão decorrer em Mantança. No sábado, o biólogo Luís Mendonça de Carvalho falará sobre “Plantas e símbolos: uma leitura histórica e cultural”, enquanto a artista plástica Vanessa Chrystie vai orientar uma oficina prática de impressão botânica. No domingo realiza-se o Festival das Sopas de Urtiga, no mercado municipal de Fornos de Algodres, onde haverá também uma feira de produtos urticantes, o “workshop” sobre “A Urtiga – a planta marginal ou heroína”, por Maria Alice Dionísio, e a palestra “Identificação e preparação da urtiga para fins culinários”, por Manuel Paraíso, grão-mestre da Confraria da Urtiga.

As sopas estarão à prova a partir das 12h30, seguindo-se uma sessão de “showcooking” com o chef Joaquim Santos, a atuação do Grupo de Cantares de Fornos de Algodres e uma degustação de infusões de urtiga, por Ervital. O “Fim de Semana da Urtiga” pretende afirmar esta herbácea «como símbolo identitário e recurso gastronómico diferenciador, promovendo simultaneamente o território, os produtos locais e o turismo gastronómico».