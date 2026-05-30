Voluntários do Banco Alimentar recolhem alimentos na Beira Interior

Este fim-de-semana os voluntários do Banco Alimentar contra a fome vão estar nos hiper e supermercados da região da Beira Interior no âmbito da recolha de primavera. Para esta campanha estão mobilizados cerca de 900 voluntários dos concelhos do Fundão, Covilhã, Belmonte, Guarda, Seia, Gouveia, Manteigas, Pinhel, Trancoso, Celorico da Beira e Mêda, para estarem em mais de 50 das principais lojas da região.

A cada mês, na região da Cova da beira, o Banco Alimentar distribui uma média de 6 toneladas de alimentos, beneficiando mais de 3.500 pessoas necessitadas, mas há muitos pedidos que ficam sem ajuda. Existem várias formas de participar e doar alimentos, através da “Campanha Saco”, com a oferta de alimentos à saída dos supermercados, a “Campanha Vale” que decorre até 7 de junho, adquirindo vales disponíveis nas caixas dos supermercados e a “Campanha Online”.