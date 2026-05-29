Rodda promove grande Feira de Usados no IN’Guarda Retail Park com descontos até 7.000 euros

A procura pelo automóvel certo, com confiança, garantia e um preço competitivo, tem agora um ponto de paragem obrigatório na Guarda. Até ao próximo dia 14 de junho, o IN’Guarda Retail Park recebe a grande Feira de Usados e Semi-Novos da Rodda, apresentando uma oportunidade para quem pretende entrar de férias ao volante de um carro “novo”.

Esta feira reúne opções para todos os gostos e necessidades — desde citadinos económicos a familiares espaçosos e SUV preparados para qualquer desafio do dia a dia. Tudo isto com condições verdadeiramente especiais e difíceis de encontrar noutra altura do ano.

Entre as principais ofertas em destaque, a Rodda apresenta descontos até 7.000 euros, oferta de 5 anos de garantia exclusiva para viaturas usadas e ainda oferta das despesas associadas à compra. Uma oportunidade única para adquirir uma viatura com total tranquilidade e vantagens reais para a carteira.

Além disso, os visitantes terão ao seu dispor uma equipa especializada pronta para aconselhar e ajudar a encontrar a solução mais adequada a cada cliente, bem como condições de financiamento muito atrativas, pensadas para facilitar a concretização do negócio.

A proximidade do período de férias torna esta iniciativa especialmente apelativa para quem pretende ganhar conforto, segurança e fiabilidade antes das viagens de verão, aproveitando campanhas difíceis de encontrar noutras alturas do ano.

O convite fica lançado a todos os egitanienses e visitantes da região para passarem pelo espaço, conhecerem as oportunidades disponíveis e descobrirem a viatura ideal para este verão.