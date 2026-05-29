Nélia Faria é candidata à presidência das Mulheres Socialistas da Guarda

A enfermeira e diretora vogal do Conselho de Administração da ULS da Guarda, Nélia Faria é candidata à Presidência da Estrutura Federativa das Mulheres Socialistas – Igualdade e Direitos (MS-ID) da Guarda.

A guardense apresenta publicamente a candidatura intitulada “Igualdade para Avançar” esta tarde, pelas 18h30, na sede da Federação Distrital do Partido Socialista da Guarda. Com este mote, Nélia Faria fala em «avançar na participação cívica e política das mulheres, com paridade de género, avançar no combate às assimetrias regionais, dando voz ao nosso distrito, com paridade territorial e avançar na defesa dos direitos sociais, laborais, familiares e políticos de todas as mulheres».

Com a candidatura, a socialista pretende «construir comunidades mais fortes, justas e preparadas para o futuro. O progresso coletivo e o desenvolvimento do nosso distrito dependem, inevitavelmente, da força, da voz e da representatividade das mulheres», afirma.

Nélia Faria vai mais além e garante que «não podemos dar nenhum passo atrás nas conquistas já alcançadas, mas precisamos de ir ais longe». Assim sendo, para a socialista guardense é tempo de «agir, aproximarmo-nos e combatermos as discriminações».