Aurora Pinto lança nova música “Se Ligares, Atendo”

A artista natural de Gouveia, Aurora Pinto, lançou esta sexta-feira o mais recente single chamado “Se ligares, atendo”, inspirado no filme “O Despertar da Mente (Eternal Sunshine of the Spotless Mind)”.

A artista recorda que escreveu sobre o «término de uma relação que ainda não tinha tido», e conta que, através deste que é um dos «filmes da minha vida», segundo Aurora Pinto, nasceu a mais recente música.

“Se ligares, atendo” foi publicada à meia noite desta sexta-feira, 29 de maio, nas várias plataformas digitais e é uma canção que apresenta uma nova vertente artística explorada pela artista gouveense.