Abertas inscrições para Concurso Internacional de Jovens Talentos de Sopros e Percussão na Covilhã

A Banda da Covilhã já tem a decorrer a fase de candidaturas à 6ª edição do Concurso Internacional de Jovens Talentos de Sopros e Percussão, uma iniciativa dedicada à promoção e valorização de jovens músicos.

O desafio pretende destacar e apoiar jovens talentos, mas também reconhecer a importância das bandas filarmónicas enquanto «verdadeiras escolas de música, cultura e valores para tantos jovens». As candidaturas decorrem até 7 de julho e os resultados serão divulgados a 17 de julho. Além dos prémios atribuídos, os primeiros classificados das categorias infantil e juvenil vão subir ao palco e atuar a solo com a Banda da Covilhã, num concerto a realizar na Covilhã. Mais informações através do email bandadacovilha.cijt@gmail.com, do telefone 960 119 969 ou nas redes sociais oficiais, onde será disponibilizado o link de inscrição e o respetivo regulamento do concurso.