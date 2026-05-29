Reclusos transformam memórias, pensamentos e vivências em peça de teatro no TMG

Esta sexta-feira (21h30), os reclusos do Estabelecimento Prisional da Guarda voltam ao Teatro Municipal da Guarda (TMG) para apresentar o projeto de cocriação, formação e intervenção artístico-social “Ar Livre” no palco do grande auditório.

A iniciativa que começou no interior do Estabelecimento Prisional guardense pretendeu ser um espaço de «encontro, reflexão e reconstrução individual e coletiva, com uma abordagem pluridisciplinar de intervenção social, cruzando teatro, escrita criativa, improvisação e composição cénica», adianta a associação Terceira Pessoa, que promove o espetáculo, em comunicado enviado a O INTERIOR. Ao longo do processo, os reclusos e reclusas foram desafiados a transformar memórias, pensamentos e vivências em matéria artística, num trabalho contínuo de investigação, criação e autoconhecimento.

«Num contexto marcado pela privação da liberdade, o espetáculo questiona os limites do corpo, do espaço e da identidade. “Ar Livre” transforma o espaço teatral num território de suspensão e possibilidade, onde os participantes são convidados a reinventar a relação consigo próprios, com os outros e com o mundo», é referido.

A interpretação de “Suster” é assumida pelos próprios participantes do projeto, acompanhados por artistas convidados, num gesto artístico que dilui fronteiras entre instituição prisional e comunidade, aproximando o público de realidades frequentemente invisíveis. O espetáculo tem direção e coordenação artística de Óscar Silva e dramaturgia de Diogo Martins. O texto é da autoria de Óscar Silva, a partir de textos dos/as participantes e também de Ana Hatherly, Henry Miller, Pascal Quignard e Regina Guimarães. A interpretação está a cargo de de Carlos Cardoso, Carlos Reis, Carlos Viegas, Cyro, Fábio Reis, Hélio Patrício, José Fernandes, Lord Tuga, María Ángela, Maria do Céu, Maria de Fátima, Maruja Maia, Paulo Cardoso, Pedro Gonçalves, Rafael Carvalho, Raúl Fardilha Neto, Sérgio Barbosa, Sérgio Ribeiro, Severiano Moreira, Vitória e também Antonieta Silva, Paula e Vânia Camacho | Artistas convidados André Barata, Maria Leonardo Cabrita, Nuno Leão e Tonán Quito.