Música, poesia, desporto e tertúlia para celebrar o 25 de Abril em Pinhel

A Câmara de Pinhel vai celebrar o 25 de Abril com um conjunto de iniciativas que incluem uma sessão solene, um torneio de futebol, uma tertúlia e um espetáculo de música e poesia inspirado nos ecos da Revolução dos Cravos.

As comemorações vão ter início às 10 horas, em frente aos Paços do Concelho, com o hastear das bandeiras, momento acompanhado pelo hino nacional, a cargo da Banda Filarmónica de Pinhel, e com guarda de honra pelos bombeiros voluntários Pinhelenses. Seguem-se as intervenções dos representantes do Poder Local – Assembleia Municipal e Câmara Municipal. Entretanto, também terá início no Estádio Municipal o Torneio de Futebol Veteranos – Cidade Falcão 2026.

À tarde e noite, o programa será sobretudo de âmbito cultural, começando pelas 16h30, com a apresentação do projeto Festival Património em Pinhel – Fado e Guitarra Portuguesa, nas arcadas do posto de turismo. O programa prossegue na Biblioteca Municipal Luís Augusto das Neves às 17 horas, com uma tertúlia intitulada “Livros, Leitura e Censura”. Mesclando várias abordagens, Norberto Veiga, autor do livro “O Labirinto Literário de Miguel Torga”, é o orador convidado. Haverá também pequenos apontamentos de poesia a cargo de professores e alunos do Agrupamento de Escolas de Pinhel. A completar esta tertúlia serão interpretadas “Canções Censuradas” por Ângelo Lemos Marques.

Ainda na biblioteca, estará patente uma exposição itinerante da Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra intitulada “Livros proibidos durante o Estado Novo”. O dia dedicado à Liberdade termina com o projeto “Reflexo Imperfeito” (Luís Baptista-Martins, Albino Bárbara, Pedro Correia, Alexandre Gonçalves e Daniel Lucas) que irá apresentar um espetáculo de música, poesia e arte inspirado na Liberdade de Abril. Com entrada livre, o espetáculo terá início pelas 21h30 no auditório da Câmara de Pinhel.