Voz, fotografia e bordados na biblioteca central da UBI

A Biblioteca Central da Universidade da Beira Interior (UBI) assinala, esta quinta-feira, o Dia Mundial da Voz com a atuação do Coro da UBI, que está a comemorar 40 anos.

O concerto terá lugar no auditório da biblioteca, a partir das 19 horas, e tem entrada livre. Na ocasião, Dina Paula Menino, terapeuta da fala no Centro Hospitalar Universitário Cova da Beira, apresentará orientações sobre cuidados essenciais, postura e as várias formas de colocação da voz.

Entretanto, o espaço acolhe este mês a exposição de fotografia “Azuis Transitórios”, de Hélder Nóbrega. Estão patentes 42 registos captados na Covilhã que propõem um olhar ascensional sobre as lanternas urbanas e candeeiros antigos que pontuam a arquitetura local. Artista da imagem e investigador na UBI, Hélder Nóbrega convida a redescobrir o céu e a luz da cidade através de elementos funcionais da paisagem.

Há também para ver a mostra “Adufeiritos: A arte bordada de Gina Esteves”, que revela o trabalho singular desta artesã natural de Benquerença que reinventou o tradicional adufe da Beira Interior ao fundir a sua construção clássica com a delicadeza do bordado. As peças expostas são simultaneamente instrumentos musicais e objetos de arte. As duas iniciativas têm entrada livre.