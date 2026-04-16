Marialva Medieval com inscrições abertas

A Aldeia Histórica de Marialva, no concelho de Mêda, vai voltar a recuar no tempo nos dias 15, 16 e 17 de maio com a sua feira medieval, a mais antiga da região.

Promovida pela autarquia, a iniciativa já tem abertas as inscrições para artesãos, mercadores e restauração. Durante três dias os visitantes poderão assistir à recriação de diversos episódios históricos de Marialva enquanto vila antiga, mergulhando numa atmosfera de época que pretende promover o património e dinamizar a economia local.

O programa, que será divulgado brevemente, promete oficinas de artes tradicionais, espetáculos de fogo, torneios a cavalo, danças medievais e arruadas musicais. Os interessados em participar como expositores podem consultar as normas e formalizar a sua inscrição online, através do site oficial do município (www.cm-meda.pt), por email ou presencialmente na Casa Municipal da Cultura.