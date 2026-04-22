Casal de Cinza em vantagem na final do Distrital de Futsal

O Casal de Cinza leva vantagem na final do Distrital de futsal da Associação de Futebol da Guarda, disputada à melhor de três jogos.

No sábado, a formação do concelho da Guarda, que eliminou o Sp. Sabugal, primeiro classificado da fase regular, foi a Manteigas vencer o Sameiro no primeiro confronto, tendo sido necessário recorrer às grandes penalidades para desempatar a igualdade (3-3) registada no final do tempo regulamentar. Nesta “lotaria”, a sorte sorriu ao Casal de Cinza que converteu quatro penáltis contra um dos locais. As duas equipas voltam a defrontar-se este sábado (20 horas), em Casal de Cinza. Bastará ao Grupo Cultural e Recreativo local vencer para se sagrar campeão distrital, mas terá pela frente um Sameiro motivado para empatar e levar a decisão novamente para o pavilhão gimnodesportivo de Manteigas.