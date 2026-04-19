Guarda FC recebe taça de Campeão Distrital da AF Guarda

O Guarda FC levantou esta tarde a taça de campeões da 1ª Liga Distrital da Associação de Futebol da Guarda. Todos os atletas do clube foram medalhados, assim como os técnicos e direção. O clube organizou uma tarde de convício para comemorar a vitória do campeonato e certo é que os adeptos compareceram.

Ainda esta tarde o Guarda FC venceu o Mêda por 3-0 em casa, sendo que o último jogo da jornada se realiza no próximo domingo, e será Fornos de Algores – Guarda. O Guarda FC destaca-se na frente da tabela de classificações com 68 pontos; o segundo é o Ginásio Figueirense com 51.