Guarda recebeu Open de Judo de Cadetes

O pavilhão municipal de São Miguel, na Guarda, recebeu no domingo o Open Associativo de Cadetes – Mestre António Morais 2026, numa organização da Associação Distrital de Judo de Castelo Branco e da Academia de Judo da Guarda.

Participaram cerca de 160 judocas de 40 clubes de todo o país. Em termos de resultados, destaque para os terceiros lugares das guardenses Carolina Nica (categoria -52 quilos) e Margarida Quaresma (-44 quilos). Coletivamente, venceu o Sport Algés e Dafundo, seguido do Judo Clube do Montijo e do Grupo Recreativo Gonçalvinhense, que fechou o pódio.

No sábado, realizou-se no mesmo pavilhão o torneio infantil de aniversário da Associação Distrital de Judo de Castelo Branco com a participação de cerca de 120 atletas de 10 clubes da região. Venceu a Viseu Academia de Judo, com o Grupo Recreativo Vitória de Santo António a terminar na segunda posição e a Academia de Judo da Guarda a ser terceira.