Sp. Covilhã vence Atlético e consolida manutenção na Liga 3

O Sporting da Covilhã venceu, este domingo, o Atlético no Santos Pinto por 2-1 e deu mais um passo para garantir a manutenção na Liga 3.

Na 7º jornada, os serranos repetiram a vitória da primeira mão frente ao líder do grupo 2 da fase de manutenção/descida. Jailson inaugurou o marcador aos 20′, Miguel Barandas empatou para os lisboetas aos 56′ e, dois minutos deposis, André Liberal colocou novamente os covilhanenses em vantagem, na transfromaçãpo de uma grande penalidade, e estabeleceu o resultado final.

O Covilhã é quarto classificado com 16 pontos, mais seis que o 1º Dezembro, que, com o Amora, são as duas equipas na zona de despromoção ao Campeonato de Portugal.