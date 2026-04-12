Pinhelenses junta-se ao Manteigas no regresso à Iª Liga Distrital

A UD Os Pinhelenses (na foto) carimbou, este domingo, o regresso à Iª Liga Distrital da Associação de Futebol da Guarda na próxima época, juntamente com o Manteigas.

Na 21ª e última jornada da IIª Liga, a formação da “cidade-falcão” foi ganhar 5-0 a Seia e segurou o segundo lugar, que dá direito à subida ao campeonato prinicipal da AFG. O outro candidato, o Sporting Gonçalense, também ganhou, por 2-1, em Paços da Serra, mas a vitória de nada serviu para o objetivo da equipa do concelho da Guarda. No final, um ponto separou Pinhelenses (2º com 43 pontos) e Gonçalense (3º com 42) na geral.

Nos restantes jogos, o Casal de Cinza venceu em casa o Freixo de Numão por 2-1 e o já campeão Manteigas recebeu e derrotou o Gouveia sub23 por 3-2. Os mantieguenses terminaram o campeonato com 53 pontos fruto de 16 vitórias, dois empates, duas derrotas, 69 golos marcados e 22 sofridos.