Aguiar da Beira vence em Figueira, Guarda FC alcança 21ª vitória na Iª Liga Distrital

Jogou-se este domingo a 24ª e antepenúltima jornada da Iª Liga distrital da AF Guarda, com nova vitória, a 21ª, do campeão Guarda FC, que foi ganhar 4-0 a Vila Franca das Naves, “lanterna vermelha” e já despromovido ao escalão secundário.

O Figueirense, segundo classificado, foi surpreendido em casa pelo Aguiar da Beira (na foto), que venceu 2-1, e viu aproximar-se o Sporting Celoricenses (3º classificado), que derrotou em casa o Foz Côa, também já despromovido, por 4-1. Recorde-se que o segundo lugar do campeonato dá acesso à Taça de Portugal e, após esta jornada, apenas três pontos separam a equipa de Celorico da Beira da formação de Figueira de Castelo Rodrigo.

Nos restantes jogos da tarde, o Sporting da Mêda empatou 2-2 na receção ao São Romão, o Trancoso foi ganhar 2-1 a Vila Cortês do Mondego e o Fornos de Algodres recebeu e venceu o Vilanovenses por 2-0. Por último, o dérbi raiano terminou com um empate a duas bolas entre o Sporting do Sabugal e o Sporting de Vilar Formoso.

O Guarda FC lidera com 65 pontos, seguido do Figueirense (48), Celoricense (45), Sabugal (42), Fornos de Algodres (41) e Aguiar da Beira (40). No fundo da tabela encontram-se o Sp. Mêda (12º com 20 pontos), Foz Côa (13º com 10) e Vila Franca das Naves (14º com 3).