Taxa de inflação dispara para 2,7% devido à subida dos combustíveis

A taxa de inflação acelerou para 2,7 por cento em março, mais 0,6 pontos percentuais do que em fevereiro, refletindo sobretudo o aumento do preço dos combustíveis, anunciou, nesta segunda-feira, o Instituto Nacional de Estatística (INE). «A aceleração do Índice de Preços no Consumidor é quase na totalidade explicada pelo aumento do preço dos combustíveis», segundo o instituto estatístico.

Em março, a variação do índice relativo aos produtos energéticos aumentou para 5,7 por cento (-2,2 por cento no mês anterior), enquanto o índice referente aos produtos alimentares não transformados registou uma variação de 6,4 por cento (6,7 por cento no mês anterior).