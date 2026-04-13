Preço das embalagens sobe 10 cêntimos para incentivar à reciclagem

O preço das embalagens de plástico e metal estão mais caras 10 cêntimos, como medida para incentivar à reciclagem destas mesmas embalagens, às quais futuramente se juntarão as de vidro. O sistema já esta a funcionar nos vários supermercados através dos pontos de recolha destas mesmas embalagens.

O Governo explica, através da plataforma online, que «o sistema introduz um mecanismo simples: por cada garrafa ou lata adquirida – de plástico, alumínio ou aço, até três litros – o consumidor paga um depósito de 0,10 euros, valor que é integralmente devolvido quando a embalagem é entregue num ponto de recolha. A devolução pode ser feita em máquinas instaladas em supermercados ou em pontos de recolha manual».

O reembolso será obtido «através de um talão convertível em dinheiro ou descontos em compras, por via digital através de cartões de fidelização ou soluções eletrónicas, ou ainda através da doação do valor a instituições. As embalagens devem apresentar o símbolo Volta e o código de barras legível». Em todo o país há «2.500 máquinas de recolha automática, mais de 8 mil pontos de recolha manual e 48 quiosques destinados a entregas de grandes quantidades em áreas urbanas densas».