Feira Medieval vai animar “Cidade do Falcão” este fim de semana

No próximo fim de semana a cidade de Pinhel vai recuar no tempo, com mais uma edição da Feira Medieval, até ao reinado de D. João I, Mestre de Avis, evocando o papel decisivo da vila na defesa da independência de Portugal durante a crise de 1383-1385.

O município destaca que «enquanto praça estratégica na fronteira, Pinhel destacou-se pela sua lealdade ao Mestre de Avis e pela resistência às incursões castelhanas, contribuindo para o desfecho vitorioso na Batalha de Aljubarrota». Como forma de reconhecimento D. João I «terá enaltecido a bravura dos pinhelenses, atribuindo à vila o título simbólico de Pinhel Falcão, Guarda Mor dos Reinos e Senhorios de Portugal», realça a autarquia.

O evento “Feira Medieval – A Cidade do Falcão” tem início no dia 5 de junho (sexta-feira), pelas 14h30, com um cortejo que inclui animação e que conta com a participação da comunidade escolar.

A animar o centro histórico, e a par do mercado medieval, haverá torneios a cavalo, música, dança, teatro, artes circenses e espetáculos de fogo, num misto de animação deambulante e espetáculos de palco.

Ao longo do fim de semana, destaque para o sempre aguardado e aplaudido “Voo do Falcão”, bem como para as tabernas prontas a servir os melhores “manjares” e outras “perdições”.

Sujeita a inscrição prévia e com lugares limitados, destaque para a realização da tradicional ceia medieval, sábado, dia 6 de junho, no Jardim 5 de outubro.

Os visitantes e participantes terão assim oportunidade de «experienciar uma verdadeira viagem no tempo que, localmente, é também uma homenagem à história de Pinhel, Cidade do Falcão, Guarda-Mor do Reino e Senhorios de Portugal».