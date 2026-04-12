Festival de poesia vai homenagear Helga Moreira em Vila Nova de Foz Côa

João Gil, Sam the Kid e Marco Neves são alguns dos artistas que participam este ano no Festival de Poesia e Música de Foz Côa, que vai decorrer de 22 a 25 de abril, e homenageia a poetisa Helga Moreira.

Estão programadas mais de 30 iniciativas, que incluem sessões de conversas, debates com alunos, apresentações de livros, leituras, música, teatro e um Comboio Literário, anunciou a organização. Subordinada ao tema “A palavra habitada”, esta edição arranca com o tradicional Comboio Literário, entre a estação de S. Bento, no Porto, e o Pocinho. A viagem inclui leituras de poesia por alunos do Balleteatro do Porto e acompanhamento musical pelo guitarrista Rui David. A poetisa Helga Moreira vai ser a autora homenageada em Foz Côa numa iniciativa que, segundo o diretor e fundador do festival, Jorge Maximino, reafirma o papel do certame como “lugar especial da palavra poética” e de cruzamento entre diferentes expressões artísticas.

Na área da música, o nome de destaque é João Gil, que apresenta uma conversa-concerto centrada na sua carreira, enquanto Sam the Kid e Marco Neves levam ao palco o “podcast” “Assim ou Assado”, numa sessão dedicada à língua portuguesa especialmente dirigida a alunos do ensino secundário. O festival fozcoense contará ainda com a participação de autores como Andreia C. Faria, Fernando de Castro Branco, Isabel Pires de Lima, Isaque Ferreira, José Manuel de Vasconcelos, José Anjos, Livia Apa, Rosa Maria Martelo, Rosa Oliveira, Rui Lage e Rui Spranger, distribuídos por várias sessões de poesia e conversas.

Haverá também uma feira do livro de poesia, entre outras atividades, organizada pela Livraria e Editora Exclamação, com obras de autores presentes e outros títulos. A decorrer no Centro Cultural local, o Festival de Poesia e Música de Foz Côa tem entrada livre e é organizado pela SOMA – Associação de Arte e Cultura, em parceria com o município.