Hugo Tavares vence 6º Open de Ténis de Fernão Joanes

O parque de lazer de Nossa Senhora do Soito, em Fernão Joanes (Guarda), acolheu no domingo a 6ª edição do Open de Ténis da Associação Cultural e Recreativa local, que contou com a participação de 12 atletas.

O torneio pontuou para o Circuito de Ténis Amador Ergovisão Guarda. Nas meias-finais, Hugo Tavares (Fernão Joanes) venceu João Bidarra (Guarda) por 2-0 (0-4, 3-4), enquanto David Neto (Seixo do Côa, Sabugal) superou Luís Silva (Figueira de Castelo Rodrigo) num disputado super “tie-break”, com os parciais de 3-4, 4-3 (11-9).

Na final, Hugo Tavares e David Neto proporcionaram uma partida bastante equilibrada que foi decidida no super “tie-break”, com o tenista da “casa” a impor-se com os parciais de 4-3, 3-4 (10-8), vencendo o torneio de Fernão Joanes pela primeira vez após seis anos de participação.