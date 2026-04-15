Figueirense “escorrega” na Iª Liga Distrital, Pinhelenses promovido

O já campeão distrital Guarda FC voltou a ganhar na 24ª e antepenúltima jornada da Iª Liga, jogada no domingo e que ficou marcada pela inesperada derrota caseira do Figueirense, segundo classificado, que vê o Celoricense aproximar-se e ameaçar o lugar de acesso à Taça de Portugal na próxima temporada.

À exceção do resultado da equipa de Figueira de Castelo Rodrigo, foi uma tarde normal no futebol distrital com os guardenses a registarem a 21ª vitória da época, desta vez em casa do já “condenado” “lanterna vermelha” Vila Franca das Naves (14º classificado) por 4-0. A surpresa da jornada foi protagonizada pelo Aguiar da Beira (6º), que foi ganhar 2-1 ao terreno do Figueirense. Quem aproveitou a derrota foi o Sporting Celoricense (3º), que venceu em casa o Foz Côa (13º), também já despromovido, por 4-1, e está agora a três pontos dos figueirenses, quando ainda há seis por disputar nas duas próximas jornadas.

Nos restantes jogos da tarde, o Sporting da Mêda (12º) empatou 2-2 na receção ao São Romão (9º), o Trancoso (7º) foi ganhar 2-1 a Vila Cortês do Mondego (10º) e o Fornos de Algodres (5º) recebeu e venceu o Vilanovenses (8º) por 2-0. Por último, o dérbi raiano terminou com um empate a duas bolas entre o Sporting do Sabugal (4º) e o Sporting de Vilar Formoso (11º).

O Guarda FC lidera com 65 pontos, seguido do Figueirense (48), Celoricense (45), Sabugal (42), Fornos de Algodres (41) e Aguiar da Beira (40). No fundo da tabela encontram-se o Sp. Mêda (12º com 20 pontos), Foz Côa (13º com 10) e Vila Franca das Naves (14º com 3). Este domingo estão agendados os jogos Guarda-Mêda, Foz Côa-Figueirense, Vilanovenses-Celoricense, Aguiar da Beira-Sabugal, São Romão-Fornos de Algodres, Vilar Formoso-Vila Cortês e Vila Franca-Trancoso.

Terminada está a IIª Liga, onde a UD Os Pinhelenses (na foto) carimbou, na última jornada, o regresso à Iª Liga Distrital da Associação de Futebol da Guarda na próxima época, juntamente com o Manteigas. No domingo, a formação da “cidade-falcão” foi ganhar 5-0 a Seia e segurou o segundo lugar, que dá direito à subida ao campeonato principal da AFG. O outro candidato, o Sporting Gonçalense, também ganhou, por 2-1, em Paços da Serra, mas a vitória de nada serviu para o objetivo da equipa do concelho da Guarda. No final, um ponto separou Pinhelenses (2º com 43 pontos) e Gonçalense (3º com 42) na geral. Nos restantes jogos, o Casal de Cinza venceu em casa o Freixo de Numão por 2-1 e o já campeão Manteigas recebeu e derrotou o Gouveia sub23 por 3-2. Os manteiguenses terminaram o campeonato com 53 pontos fruto de 16 vitórias, dois empates, duas derrotas, 69 golos marcados e 22 sofridos.

Este domingo realizam-se as meias-finais da Taça da IIª Liga com as partidas Manteigas-Paços da Serra e Pinhelenses-Seia.