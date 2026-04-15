Sp. Covilhã com manutenção à vista na Liga 3

O Sporting da Covilhã somou, no domingo, três pontos valiosos na luta pela permanência na Liga 3 ao vencer 2-1 na receção ao Atlético, líder da série 2 da fase de manutenção/descida.

Na 7ª jornada, os visitantes entraram a dominar e ameaçaram a baliza serrana nalgumas ocasiões, mas sem consequências. Exemplo disso foi o remate à trave de Barandas, aos 4’. O Covilhã resistiu à pressão inicial e reagiu com o avançar do jogo, tendo inaugurado o marcador aos 20’, quando Jaílson Gomes intercetou um mau passe e rematou forte e colocado junto ao poste mais próximo. Estava feito o 1-0, resultado com que as equipas foram para intervalo. O Atlético empatou no início do segundo tempo, com Barandas a marcar aos 56’, na conversão de uma grande penalidade cometida pelo capitão covilhanense, Miguel Silva, que pontapeou Suker na tentativa de afastar a bola da zona de perigo.

No entanto, volvidos dois minutos, o Covilhã regressou à vantagem, também de grande penalidade, desta vez assinalada por uma carga de Fran sobre Niang, numa altura em que o avançado tentava o melhor enquadramento para disparar. André Liberal encarregou-se da responsabilidade e recolocou a sua equipa na frente do marcador. A equipa de Alcântara bem tentou reagir à desvantagem até ao apito final, mas não conseguiu oportunidades dignas desse nome. Quanto faltam disputar três jogos da fase de manutenção/descida, o Covilhã é quarto classificado da série 2 com 16 pontos e aumentou para seis a vantagem para os lugares de despromoção, ocupados pelo 1º Dezembro e o Amora, quinto e sexto, respetivamente. Já o Atlético, apesar da derrota, garantiu a permanência e a liderança da série com 20 pontos. Este sábado, os serranos defrontam o Lusitano de Évora, terceiro com 18 pontos, na cidade alentejana.