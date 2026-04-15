Brigada de Trânsito reativada e novo Código da Estrada para reduzir sinistralidade rodoviária

A Brigada de Trânsito da GNR, extinta em 2007, vai ser reativada e será uma das medidas do Governo para diminuir a sinistralidade rodoviária, anunciou esta quarta-feira o ministro da Administração Interna.

Outra das medidas reveladas por Luís Neves serão um «novo Código da Estrada» e mais fiscalização, com as operações “stop” das forças de segurança a deixarem de ser anunciadas. O governante acrescentou que a fiscalização tem de ser «ainda mais visível, mais eficaz, inabalável e intransigente».

Vai também haver mais radares de controlo de velocidade nas estradas portuguesas, serão alargados os critérios de cassação das cartas de condução e a condução sob o efeito de álcool terá «uma punição agravada», disse Luís Neves, citado pela agência Lusa.

O ministro garantiu igualmente que vai lutar contra as prescrições dos processos de contraordenação rodoviária e que este prazo terá um «limite inédito», o máximo permitido por lei.