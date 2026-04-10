Guarda com quatro vitórias na Festa do Basquetebol Juvenil

A Festa do Basquetebol Juvenil começou esta quinta-feira, em Albufeira, organizada pela Federação Portuguesa de Basquetebol. A Associação de Basquetebol da Guarda tem quatro equipas a competir, sub-14 e sub-16 masculinos e sub-14 e sub-16 femininos.

Esta quinta-feira os sub-14 masculinos venceram frente à seleção dos Açores por 69-23; os sub-14 femininos perderam contra os Açores por 71-42; e venceram a equipa de Castelo Branco por 37-27.

Já a equipa de sub-16 masculinos venceu os dois jogos do dia. 66-24 contra a equipa de Vila Real e 51-28 contra a equipa de Leiria. Os sub-16 femininos perderam contra a equipa de Braga por 106-02 e também contra a seleção de Castelo Branco por 102-11.

Esta sexta-feira continuam os jogos da Festa do Basquetebol Juvenil. Os guardenses, sub-14 masculinos, jogam pela 13h30 contra Castelo Branco, e pelas 19h30 contra Vila Real. A equipa feminina já está a jogar contra a seleção do Alentejo, e entra em campo às 15 horas contra Leiria. Os sub-16 masculinos jogam pela 12 horas contra os Açores, e pela 18 horas contra Braga. Já os sub-16 femininos estão agora a jogar contra a seleção de Viseu e pelas 15 horas defrontam a equipa de Coimbra.