Bruno Brazete estreia “Liberté, sinon rien!” no TMG

O guardense Bruno Brazete apresenta esta quinta-feira (21h30), no Teatro Municipal da Guarda (TMG), a sua nova criação coreográfica, intitulada “Liberté, sinon rien!”
O espetáculo nasce de um reencontro e da pergunta “O que nos une além do tempo e das escolhas?”. A resposta é uma coreografia que explora a dança como ato de liberdade, identidade e conexão humana. Inspirado pelo reencontro com Fátima Lopes e Paula Costa – duas bailarinas que partilham com Bruno Brazete a paixão pelo movimento desde os tempos de formação –, o espetáculo celebra a dança «como espaço de autenticidade, livre de julgamentos e expectativas externas». Convida também o público a refletir sobre «a liberdade de ser quem se é, de se expressar sem limites, e de se encontrar no outro através da arte». A música original e interpretada ao vivo é do projeto H30H, de Hugo Farinha e João Mascarenhas. O espetáculo tem reposição na sexta-feira. Entretanto, a propósito de “Liberté, sinon rien!”, esta quarta-feira realiza-se o atelier de acessibilidade cultural “Sussurradores”, orientado por Pascal Parsat, fundador da associação. A participação é gratuita, mediante inscrição prévia, e limitada a seis participantes.
