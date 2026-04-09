Luís Garra apresenta “O interior é Razão” na Guarda

Está a ser apresentado, neste momento, na Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço, na Guarda, o livro da autoria de Luís Garra “O interior é Razão” que aborda todo o processo da abolição das portagens nas autoestradas do interior, A23, A24 e A25, desde 2004 até à total abolição, em janeiro de 2025. Além deste tema sobre o qual Luís Garra, juntamente com os restantes membros da Plataforma P’la Reposição das SCUTS, tanto se debruçaram, o autor reforça também a necessidade do povo do interior se unir e lutar pela coesão territorial. A obra está a ser apresentada pelo jornalista João Carrega.