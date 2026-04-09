Ortopedia da ULS da Cova da Beira vai realizar primeira cirurgia robótica

A ULS da Cova da Beira vai realizar a sua primeira cirurgia robótica na área da Ortopedia, no próximo dia 16 de abril, anunciou a unidade hospitalar sediada na Covilhã.

Será o segundo sistema robótico cirúrgico integrado na prática clínica «em menos de dois meses, colocando tecnologia de última geração ao serviço dos profissionais de saúde e dos utentes e reforçando a capacidade instalada da instituição», realça a ULS da Cova da Beira em comunicado enviado a O INTERIOR.

O procedimento será realizado com recurso ao sistema robótico Mako, uma plataforma avançada de cirurgia assistida por braço robótico, especificamente desenhada para intervenções ortopédicas, nomeadamente próteses articulares.

«Este sistema permite um planeamento pré-operatório altamente personalizado, baseado em imagiologia tridimensional, e assegura uma execução cirúrgica de elevada precisão, com benefícios claros ao nível da segurança, da eficácia clínica, da recuperação funcional e da redução do tempo de internamento», é referido.

A ULS da Cova da Beira já dispõe de outro sistema robótico dedicado à cirurgia dos tecidos moles e viscerais, que já é utilizado nas áreas de Cirurgia Geral, Ginecologia e Urologia. «Este investimento, enquadrado no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), integra um plano abrangente de reforço da capacidade tecnológica, modernização de infraestruturas e valorização dos cuidados prestados, tendo a componente de cirurgia robótica representado um investimento global de cerca de 3,5 milhões de euros», recorda a adminisração hospitalar no mesmo documento.