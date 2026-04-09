Aprovado anteprojeto para requalificação da escola secundária do Sabugal

O executivo municipal do Sabugal aprovou por unanimidade o anteprojeto da reabilitação da Escola Secundária da cidade, que terá o custo de cerca de 8,5 milhões de euros.

O empreendimento está inserido no PRR – Plano de Recuperação e Resiliência, no âmbito de um programa nacional de requalificação de estabelecimentos de ensino, sendo que a Secundária do Sabugal, onde estudam cerca de 700 alunos, está classificada como nível 2 na lista das prioridades do Ministério da Educação. A obra vai contemplar uma «remodelação completa de edifícios e recinto escolar» numa escola que já tem «mais de 40 anos e que precisa de intervenção profunda, melhoramentos a nível de salas e espaços exteriores», adianta Vítor Proença, presidente da Câmara do Sabugal. O autarca sublinha que numa próxima fase está prevista a construção de um pavilhão desportivo.

O financiamento foi assegurado, numa fase inicial pelo PRR, no entanto, segundo o edil raiano, «já não será fácil financiar a requalificação nesse âmbito», uma vez que já não haverá «disponibilidade para todas as candidaturas que estão no mesmo grau de prioridade». Ainda assim, Vítor Proença está confiante que «haverá outra fonte de financiamento, nomeadamente pelo apoio que está a ser criado pelo Governo com recurso ao Banco Europeu de Investimento (BEI)». O edil sabugalense diz que se trata do «maior investimento dos últimos anos por parte do poder central no nosso território» e acrescenta que o executivo sabugalense aprovou o anteprojeto para que seja inserido na candidatura.

«Agora vamos aguardar pela luz verde da tutela para começar a tratar do lançamento do concurso», disse. O executivo vai dar «cumprimento ao que foi solicitado por parte da tutela» e esperar que o mais rápido possível se possa iniciar a requalificação da Secundária.