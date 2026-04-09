Feira medieval regressa a Castelo Mendo este fim-de-semana

A feira medieval de Castelo Mendo, no concelho de Almeida, realiza-se no próximo fim-de-semana, com exposição de armas e utensílios do quotidiano, jogos tradicionais, carrossel medieval, hospital de campanha, répteis e serpentes, animação na casa das superstições e oficina de materiais de torturas.

O evento evoca o Foral da Vila, de 1229, atribuído pelo rei D. Sancho II, e celebra este ano os “Saberes e Crenças Medievais”. No foral, o monarca revela preocupação em assegurar que os melhores homens de Castelo Mendo, quer clérigos quer civis, residissem dentro das muralhas. Como forma de incentivo ao povoamento, D. Sancho II viria a instituir um mercado semanal todos os domingos, bem como a realização de feira três vezes por ano, com oito dias de duração. A feira medieval abre portas pelas 15 horas deste sábado com o cortejo de abertura, ao qual se segue o desfile de figuras e criaturas pelas ruas do burgo. Uma hora depois decorre o voo das aves “As Mensageiras do Céu”. Para as 17h30 está agendado o espetáculo teatral “Roda das Profecias” e pelas 18 horas começa o círculo dos saberes ancestrais “Mistérios da Terra e das Gentes” na Igreja de Santa Maria. A ceia medieval está marcada para as 19 horas na Igreja de São Vicente e pela noite realiza-se o Trilho dos Segredos e Mistérios e o espetáculo de fogo.

No domingo, o cortejo de abertura percorre as ruas da aldeia a partir das 11 horas e a manhã vai contar ainda com o voo das aves e animação itinerante. Pelas 14 horas decorre “O leilão das Meretrizes” e às 16h15 é a hora do canto “Era uma vez…”. A tarde acaba com o torneio cavaleiresco, o “Julgamento da Bruxa” e o cortejo de despedida. A feira medieval de Castelo Mendo é organizada pelo município de Almeida, em colaboração com a União de Freguesias de Castelo Mendo, Ade, Monteperobolso e Mesquitela.