Sociedade

Equipa de médicos da ULS da Guarda distinguida em congresso mundial

24 Maio, 2026
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Escrito por ointerior

Uma equipa multidisciplinar da Unidade Local de Saúde (ULS da Guarda) formada pelos médicos Sara Lopes, Paulo Ratado, Aldina Costa, Nádia Oliveira, Andreia Troncho e Tiago Costa, alcançou um reconhecimento internacional ao destacar-se no congresso mundial Autoimmunity 2026, recentemente realizado em Praga (Chéquia). Entre os 1060 posters científicos aceites, dois trabalhos da ULS da Guarda foram selecionados para apresentação oral, uma distinção reservada a um número muito reduzido de comunicações.

Um resultado de destaque no contexto científico internacional que, para além do reconhecimento científico, permitiram também assegurar financiamento para a continuidade dos estudos apresentados, contribuindo para o avanço do conhecimento e para a melhoria dos cuidados de saúde prestados aos doentes. Num comunicado enviado a O INTERIOR, a ULS da  Guarda expressa o seu «profundo orgulho» por este resultado, que reflete «o empenho, a dedicação e elevada competência técnica e científica dos seus profissionais, reforçando o compromisso da instituição com a qualidade, inovação e investigação científica» ao serviço da saúde da população.

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