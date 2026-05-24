Equipa de médicos da ULS da Guarda distinguida em congresso mundial

Uma equipa multidisciplinar da Unidade Local de Saúde (ULS da Guarda) formada pelos médicos Sara Lopes, Paulo Ratado, Aldina Costa, Nádia Oliveira, Andreia Troncho e Tiago Costa, alcançou um reconhecimento internacional ao destacar-se no congresso mundial Autoimmunity 2026, recentemente realizado em Praga (Chéquia). Entre os 1060 posters científicos aceites, dois trabalhos da ULS da Guarda foram selecionados para apresentação oral, uma distinção reservada a um número muito reduzido de comunicações.

Um resultado de destaque no contexto científico internacional que, para além do reconhecimento científico, permitiram também assegurar financiamento para a continuidade dos estudos apresentados, contribuindo para o avanço do conhecimento e para a melhoria dos cuidados de saúde prestados aos doentes. Num comunicado enviado a O INTERIOR, a ULS da Guarda expressa o seu «profundo orgulho» por este resultado, que reflete «o empenho, a dedicação e elevada competência técnica e científica dos seus profissionais, reforçando o compromisso da instituição com a qualidade, inovação e investigação científica» ao serviço da saúde da população.