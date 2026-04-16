Centro Cultural de Celorico da Beira recebe extensão do CineEco

O Centro Cultural de Celorico da Beira vai exibir esta sexta-feira – e novamente no dia 29 de maio – sete curtas e médias metragens da seleção oficial da última edição do CineEco – Festival Internacional de Cinema Ambiental da Serra da Estrela, que decorre anualmente em Seia.

As sessões têm entrada livre e abertas ao público em geral. Na sexta-feira serão apresentadas as produções “Climate in Therapy”, “Sukande Kasáká” e “Radical Neighbouring”. Já o cartaz de 29 de maio inclui as curtas e médias metragens educativas “Talhados na Pedra”, “Ex.Tract, Humans Build the Biggest Nests” e “White House Effect”.

Os filmes escolhidos pretendem «alertar, sensibilizar, promover a reflexão e despertar a consciência dos cidadãos sobre as problemáticas ambientais, utilizando o cinema como veículo de disseminação de boas práticas ecologistas», adianta o município de Celorico da Beira.