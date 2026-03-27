“Haverá sempre uma outra sirene” em Celorico da Beira

Depois da estreia no TMG, a associação cultural Sou Só apresenta a peça “Haverá sempre uma outra sirene” no Centro Cultural de Celorico da Beira, esta sexta-feira (21h30).

O espetáculo é apresentado no âmbito do Dia Mundial do Teatro. A dramaturgia foi construída a partir de “Cinzas às Cinzas”, de Harold Pinter, onde se acompanham as conversas tensas, com memórias fragmentadas e perturbadoras, entre Rebecca e Devlin. «Episódios de violência e perda, experiência pessoal e trauma coletivo, são parte de um discurso elíptico onde a culpa, o poder e a opressão se vão mostrando», adianta a produção. “Haverá sempre uma outra sirene” é a segunda peça para palco da Associação Cultural Sou Só, que volta a visitar um dos grandes nomes da literatura dramática. A encenação é de Daniel Rocha, que também interpreta com Filipa Teixeira.