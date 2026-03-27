GNR sinaliza 1.481 veículos a circular sem inspeção no distrito da Guarda em 2025

A GNR detetou no distrito da Guarda 1.481 veículos a circular sem inspeção no ano de 2025. Segundo a GNR a problemática acentua-se em veículos que circulam depois de acidentes de viação sem confirmação das condições de segurança ou que não realizaram inspeções extraordinárias após avarias graves nos sistemas de direção, suspensão ou travagem

O estado do veículo é um fator determinante na segurança do condutor. Em todo o país, no ano passado, a GNR sinalizou mais de 70 mil veículos a circular em Portugal sem inspeção no ano de 2025.

Em Castelo Branco os militares sinalizaram 1.187 veículos e em Viseu 3.443.