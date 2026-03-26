Tribunal da Guarda condenou a penas de prisão seis detidos pela GNR por furtos qualificados

O Tribunal da Guarda condenou a penas de prisão seis elementos de um grupo suspeito da prática de furto qualificado, furto simples, recetação e falsificação de documento, desmantelado pelo Núcleo de Investigação Criminal (NIC) da GNR de Gouveia.

O caso está relacionado com crimes investigados nos últimos dois anos através da Secção de Informações e Investigação Criminal (SIIC), do Comando Territorial da GNR da Guarda.

A sentença foi proferida no passado dia 5. «Quatro dos arguidos foram condenados a penas de prisão efetiva entre cinco e 13 anos, pelos crimes de furto qualificado, furto simples e falsificação de documento», adianta a GNR em comunicado enviado hoje a O INTERIOR. Os outros dois arguidos foram sentenciados a dois e três anos de prisão, com pena suspensa, pelos crimes de recetação e furto qualificado.

«Estas condenações resultam do trabalho de investigação desenvolvido pela Guarda Nacional Republicana, que permitiu interromper a atividade criminosa destes indivíduos e reforçar a segurança das populações», acrescneta a GNR.

As diligências do NIC de Gouveia permitiram identificar e desmantelar este grupo suspeito da prática reiterada de furtos, «sobretudo em residências, ocorridos em diversas zonas do território nacional», recorda o Comando Territorial da GNR da Guarda.

Os detidos tinham entre 38 e 60 anos, tendo sido dado cumprimento a sete mandados de busca, três domiciliários e quatro não domiciliários, nos concelhos de Chaves, Vila Real e Matosinhos.

Na altura, a GNR apreendeu «uma grande quantidade de peças em ouro, no valor aproximado de 32.000 euros, bem como documentos relacionados com transações e penhoras de objetos em ouro”. Foram também apreendidas cinco armas de fogo de calibres 6,35 mm e .22 mm, 100 munições daqueles calibres, duas viaturas, telemóveis, instrumentos de pesagem e análise de metais preciosos, 1.085 euros em numerário e 20 doses de haxixe.